Prefeito Nicson Marreira entrega novas carroças a carroceiros e reforça compromisso ambiental em Tefé

O prefeito do município de Tefé Nicson Marreira, realizou na terça-feira (16), a entrega de 12 novas carroças a carroceiros que atuam na coleta manual de resíduos sólidos no município. Foram contemplados 10 profissionais da sede e 2 do distrito de Caiambé, em uma ação que une valorização do trabalho humano e compromisso ambiental.

Os carroceiros desempenham um papel essencial na gestão de resíduos, contribuindo diretamente para a limpeza urbana e para o destino adequado dos materiais recicláveis. Com a entrega, os trabalhadores passam a contar com melhores condições para desempenhar suas atividades, fortalecendo práticas sustentáveis em Tefé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura Municipal de Tefé (@prefeituratefe)

“Cada carroça entregue representa mais que um equipamento — é um reconhecimento ao esforço diário desses trabalhadores que ajudam a manter nossa cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável”, destacou o prefeito Nicson Marreira, que conduziu pessoalmente a ação.

Com iniciativas como esta, a Prefeitura de Tefé reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população.