Tefé e Beruri aderem ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar

Os municípios de Beruri e Tefé, no Amazonas, tiveram a adesão formalizada ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. A medida consta na Resolução nº 17, de 31 de dezembro de 2025, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (2/1), pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Com a adesão, Beruri e Tefé passam a integrar oficialmente a estrutura nacional voltada à formulação e implementação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O SISAN tem como objetivo articular ações entre governos e sociedade civil, além de acompanhar, monitorar e avaliar iniciativas voltadas à promoção do direito humano à alimentação adequada.

A inclusão dos dois municípios amazonenses ocorre junto à adesão de cidades de outros estados, como Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. No Amazonas, apenas Beruri e Tefé constam na lista publicada na resolução.

Veja:

A Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome destaca que a integração ao SISAN permite maior acesso a políticas federais, além de fortalecer o planejamento local e regional no enfrentamento da insegurança alimentar.

A adesão também amplia a capacidade dos municípios de estruturar conselhos, planos e ações permanentes voltados à segurança alimentar da população.