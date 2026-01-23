Tefé passa a oferecer Implanon gratuitamente pelo SUS a partir de 26 de janeiro; saiba como adquirir

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), anunciou uma importante novidade para o fortalecimento do planejamento familiar no município: a disponibilização do Implanon pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A partir do dia 26 de janeiro, as mulheres já poderão procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de suas casas para ter acesso ao método.

Inicialmente, 270 unidades do contraceptivo já chegaram ao município e serão destinadas à ampliação dos cuidados com a saúde feminina.

Poderão receber o Implanon mulheres com idades entre 14 e 49 anos, conforme os critérios do programa de saúde reprodutiva da rede municipal.

O que é Implanon

O Implanon é um pequeno implante colocado sob a pele do braço, que libera hormônios de forma contínua para prevenir a gravidez por até três anos. O método é considerado seguro, altamente eficaz e reversível — ou seja, a fertilidade pode retornar após a retirada do dispositivo. Ele também é indicado para quem busca uma opção prática de contracepção, sem a necessidade de uso diário de pílulas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização dos serviços públicos de saúde, ampliando as alternativas de planejamento familiar e promovendo mais autonomia e qualidade de vida para as mulheres de Tefé.