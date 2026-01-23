Vídeo mostra homem ameaçando ex-mulher antes de matar filho a facadas em Manaus

Fernando Batista de Melo aparece em um vídeo chocante discutindo e ameaçando a ex-mulher momentos antes de matar próprio filho de apenas 3 anos. O episódio de violência doméstica precedeu o assassinato brutal ocorrido na noite desta quinta-feira (22), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com as imagens que circulam nas redes sociais, o homem utiliza uma faca para intimidar a mãe da criança. Nesta quinta-feira, após uma nova discursão, ele levou o filho para o banheiro da residência, onde o jogou contra a parede e desferiu diversas facadas fatais.

Vídeo revela ameaças e disputa por terreno

A princípio, a gravação mostra a mulher sentada em um sofá enquanto Fernando permanece em pé, segurando uma faca de forma agressiva. Durante a discussão, o suspeito questiona a ex-companheira sobre a venda de um terreno e dispara frases intimidadoras. “É isso que você quer? Acabar com a nossa vida?”, afirma o homem nas imagens, enquanto a mulher pede desesperadamente para que ele pare.

Nesse sentido, o vídeo serve como uma prova crucial para a Polícia Civil entender a motivação do crime. Segundo informações, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Polícia utiliza imagens para traçar perfil do suspeito

Com o intuito de acelerar a prisão, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) analisa cada detalhe das imagens. Visto que Fernando Batista de Melo fugiu em uma motocicleta, a polícia acredita que o vídeo ajuda a identificar o comportamento instável do agressor. Além disso, o material confirma o relato de testemunhas sobre a perseguição que a ex-mulher vinha sofrendo.

Dessa maneira, as forças de segurança reforçam o pedido de ajuda à população para localizar o paradeiro do infrator. Certamente, a divulgação desse vídeo aumenta a indignação pública e intensifica a pressão sobre o suspeito. Portanto, caso você reconheça Fernando ou saiba onde ele está escondido, ligue imediatamente para o 190 ou 181.

VEJA VÍDEO

Fonte: Em tempo