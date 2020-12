Uarini: Morre “Zinho”, o vereador com o maior número de mandatos

Faleceu neste domingo(20), o vereador Sebastião Guedes Machado, de 74 anos, conhecido como “Zinho”.

O parlamentar exerceria, a partir do próximo ano, o seu oitavo mandato, sendo o vereador com o maior número de mandatos em Uarini.

Zinho chegou a ser diplomado, na solenidade realizada no dia 03 de dezembro.

A causa da morte não foi divulgada.

Prefeito lamenta a morte do vereador

Em nota publicada no perfil da Prefeitura de Uarini, em uma rede social, o prefeito Antônio Uchoa lamentou a morte do parlamentar e declarou que Zinho teve grande representatividade na política Uariniense. Foi um grande pai, avô, um homem honesto, humilde e sempre disposto a ajudar o próximo. Sua carreira foi pautada pela luta em defesa do desenvolvimento do município de Uarini.

Foto: Divulgação