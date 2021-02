Uarini: Secretaria Municipal de Saúde realiza atendimentos em comunidade da zona rural

Integrando as atividades de ações na zona rural do município, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou na manhã de sábado(30), atendimentos de saúde na comunidade de Porto Braga. A ação tem por objetivo levar os serviços até os comunitários mais distante da sede.

Antes de iniciar os atendimentos, foram realizadas conversas com os pacientes sobre a importância da saúde bucal, orientações às mães de como cuidar da saúde bucal dos bebês e crianças, como também, são disponibilizadas informações referentes aos cuidados com a alimentação e controle da hipertensão, etc.

A equipe composta por Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Dentista, realizaram consultas médicas, odontológicas, serviços de enfermagem, entrega de medicamentos, vacinações entre outros.

De acordo com a secretária municipal de saúde, a ação também realiza testes rápidos, aferição da pressão arterial e avaliação da glicemia e principalmente em busca de pacientes que apresentaram sintomas para covid-19. “Nosso objetivo é levar uma saúde humanizada para todos os munícipes e elevar a cobertura da Atenção Básica. Estes serviços são de extrema importância, levando em conta as dificuldades que eles têm de ir até a cidade em busca de atendimento médico, é importante que a conscientização, saúde, esteja mais perto da comunidade, não só na sede do município, mas também na zona rural”. Frisou, Orivane Cordovil.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação