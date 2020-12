Uarini: Wilson Lima garante a conclusão do sistema viário e pavimentação de ramais

Em reunião ocorrida na terça-feira, 01, entre o prefeito de Uarini, Antônio Uchôa e o Governador do Amazonas, Wilson Lima, as demandas do município foram discutidas.

No encontro, o Governador comprometeu-se em concluir o sistema viário de toda cidade, além de realizar a abertura e pavimentação de novos ramais.

Antônio Uchôa destacou o progresso percebido na cidade e agradeceu ao Governador pelas benfeitorias que serão destinadas para Uarini. “Passamos por várias dificuldades nos meses iniciais de nossa administração. Hoje, podemos falar de progresso e obras para o nosso município”, destacou o prefeito.

O Prefeito Municipal, ressaltou a importância das aberturas e pavimentação dos ramais, onde ajudará a alavancar a economia do município. “Temos uma produção muito forte e nosso escoamento é essencial para o ganho de nossos produtores. Com a estrada pavimentada e a abertura dos ramais vamos poder potencializar a logística”, afirmou Antônio Uchôa.

Na oportunidade, Antônio Uchôa, solicitou junto ao Governador a realização de um sonho antigo, que é a construção da estrada que no período da seca liga da Ponta da Feira do Produtor Rural até a localização dos flutuantes, próximo ao sítio Barro Alto. “A construção dessa estrada trata-se de um sonho pessoal e um importante ponto de acesso do município durante a seca.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação