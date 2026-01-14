Unidade da Defensoria Pública em Tefé realiza mais de 5 mil atos em três meses

A mudança de endereço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) em Tefé impactou positivamente na capacidade de atendimento à população em situação de vulnerabilidade nos municípios do Médio Solimões. Nos três primeiros meses de funcionamento no novo prédio, a unidade registrou 5.012 atos realizados, o que corresponde a uma média aproximada de 1.670 atos por mês.

Do total de atos contabilizados, 2.437 foram atendimentos diretos ao público, com média mensal de cerca de 812 atendimentos, o que demonstra aumento da procura pelos serviços da Defensoria Pública após a reinstalação da sede. As demandas mais recorrentes estão concentradas na área de Direito de Família, seguida por atendimentos cíveis em geral.

Segundo a coordenadora da unidade, defensora pública Thays Campos, o perfil das demandas se manteve, mas o novo espaço trouxe mudanças importantes na forma de acolher os assistidos.

“Desde que mudamos para o novo prédio, a maior parte das demandas continua concentrada na área de família. O que mais chega são casos de fixação e revisão de alimentos, guarda, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, além de retificações de registros e pedidos de curatela. Em seguida, aparecem demandas cíveis em geral, mas a maior demanda de atendimentos segue sendo na área de família”, afirmou.

Acolhimento e qualidade no serviço

De acordo com a defensora, a principal diferença percebida após a mudança está na qualidade do acolhimento oferecido à população. O novo prédio conta com nove guichês de atendimento, seis gabinetes para defensores públicos e sala exclusiva para pessoas com deficiência, além de áreas amplas e climatizadas para espera.

“Com o novo endereço, a principal mudança foi na qualidade do acolhimento. Hoje os assistidos aguardam em um espaço mais amplo e confortável, com espaço para todos se sentarem, área climatizada e organizada, o que faz com que cheguem mais calmos e bem dispostos para o atendimento. Eles não precisam mais ficar em pé, no sol ou na chuva, como acontecia em alguns momentos no endereço anterior”, relatou Thays Campos.

Ainda de acordo com a coordenadora, o prédio novo oferece melhor estrutura para a equipe da Defensoria Pública, com salas de atendimento adequadas, mais privacidade para ouvir cada caso com calma, ambiente silencioso e organizado e áreas de convivência mais bem estruturadas e amplas.

“Tudo isso possibilita um atendimento mais humanizado e eficiente. Ter a Defensoria instalada nesse novo prédio reforça a ideia de que se trata de um serviço público estruturado e permanente, um lugar de referência para quem busca proteção de direitos. Quando a pessoa chega e encontra um ambiente preparado para recebê-la com dignidade, isso aumenta a confiança na Instituição e no próprio acesso à Justiça”, concluiu.

A unidade de Tefé atende, além do município, moradores de Maraã, Juruá, Uarini, Alvarães, Jutaí, Fonte Boa e Japurá, reduzindo deslocamentos e garantindo acesso contínuo à assistência jurídica gratuita no Médio Solimões.