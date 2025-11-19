Veja as cidades mais violentas da Amazônia Legal, segundo Fórum de Segurança Pública

Estudo divulgado nesta quarta-feira (19) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) lista as 20 cidades mais violentas da Amazônia Legal, onde a presença de facções cresceu e chegou a quase metade das 772 cidades da região.
Nove estados compõem a Amazônia Legal Brasileira: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Os municípios foram divididos em quatro escalas, conforme a quantidade de moradores que possuem:
- Pequeno 1: até 20 mil habitantes;
- Pequeno 2: de 20 mil a 50 mil habitantes;
- Médio: de 50 mil a 100 mil habitantes;
- Grande: acima de 100 mil habitantes.
O FBSP considerou as taxas de mortes violentas intencionais dos últimos três anos para analisar as taxas a cada grupo de 100 mil habitantes. Os números indicaram os seguintes municípios com maiores taxas:
Esta é a 4ª edição do estudo Cartografias da Violência na Amazônia, que conta com parceria do Instituto Clima e Sociedade, do Instituto Itausa, do Instituto Mãe Crioula e do Laboratório Interpretativo Laiv.
Motivações para a violência nessas cidades
Presença do CV no Amazonas — Foto: Divulgação
David Marques, gerente de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que essas cidades sofrem com conflitos de facções pelo domínio do território. Segundo ele, dissidências e cenários instáveis de controle das regiões contribuem para aumento nas taxas de homicídios.
Ele cita como exemplo o Mato Grosso, que tem seis das 20 cidades listadas entre as mais violentas. A área contempla a Terra Indígena Sararé, local com presença de grupos de garimpeiros ilegais, além de facções criminosas.
“Até no ano passado, a gente documentou algumas dissidências da [facção criminosa] Tropa do Castelar, que tinha ali uma relação com o PCC. Isso eleva as taxas de homicídio”, afirma. “Nessa região, tem esses garimpeiros se organizando e tentando constituir, inclusive, proto-milícias para fazer frente ao poder fogo do crime organizado, o Comando Vermelho. Então, isso tem elevado muito as taxas de homicídio na região. É a fotografia dos municípios mais violentos”.
Segundo o estudo, as situações das cidades são as seguintes:
- Vila Bela da Santíssima Trindade (MT): possui posição geográfica estratégica para o tráfico de drogas pela proximidade com a Bolívia;
- Nobres (MT): sob influência do CV, registrou conflitos entre a facção e o PCC;
- Calçoene (AP): é atravessada pela BR-156, que liga Macapá ao Oiapoque. A estrada é usada como corredor estratégico para o tráfico de drogas;
- Alto Paraguai (MT): próximo às BR-163 e BR-364, é dominado pela Tropa do Castelar, dissidência do Comando Vermelho.
- Cumaru do Norte (PA): a dinâmica da violência no município está ligada a conflitos agrários, garimpo, presença de facções e desmatamento acelerado;
- Rio Preto da Eva (AM): palco de disputas entre PCC e CV ao longo de 2024;
- Barra do Bugres (MT): posição geográfica estratégica para o escoamento de drogas vindas da Bolívia. É disputada por CV e PCC;
- Aripuanã (MT): tem a presença de dinâmicas criminosas como garimpo ilegal, tráfico de drogas e possui terra indígena em seu território, onde o Comando Vermelho explora garimpos;
- Novo Progresso (PA): cidade atravessada pela BR-163, usada como corredor para o escoamento do tráfico de drogas e registra conflitos fundiários;
- Mocajuba (PA): parte da violência pode ser atribuída ao CV, mas violência policial provocou metade (11) das mortes violentas intencionais no município;
- São Félix do Xingu (PA): cidade tem, segundo o estudo, “sobreposição crônica” de desmatamento, conflitos fundiários e presença de facções;
- Coari (AM): localizada em posição estratégica na região do médio rio Solimões, serve como um corredor hidroviário para o escoamento de drogas do Peru e da Colômbia;
- Iranduba (AM): o município compõe a região metropolitana de Manaus, absorvendo em parte as dinâmicas de violência presentes na capital, e tem forte atuação do CV;
- Tabatinga (AM): a cidade fica na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Tem localização estratégica devido à proximidade dos países produtores de cocaína e é considerada uma das mais importantes entradas de drogas no país;
- Santa Inês (MA): o município é cortado por duas rodovias federais, a BR-316 e a BR-222, pela Estrada de Ferro Carajás, e possui um aeroporto regional. É visto como estratégico para envio de drogas e outros produtos de crimes;
- Sorriso (MT): CV e PCC disputam o controle do território desde 2023;
- Santana e Macapá (AP): municípios concentram cerca de 75% da população do Amapá e 79% das mortes violentas intencionais do estado. São complementares: Macapá é capital e centro administrativo, já Santana é uma cidade portuária e logística. Segundo FBSP, a localização “facilita o crime transfronteiriço”, incluindo o tráfico de drogas, de pessoas e ilícitos ambientais.
- Altamira (PA): maior município do país em extensão territorial, a cidade tem registro histórico de grilagem e desmatamento ilegal, com disputas entre CCA e CV pelo controle do crime local;
- Itaituba (PA): Está em eixo estratégico do rio Tapajós, o que lhe confere “características estruturais que favorecem a expansão da economia ilegal relacionada ao garimpo e outros crimes ambientais”, segundo o Fórum, além da presença de facções criminosas.
