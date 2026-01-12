VÍDEO: Casal é morto a tiros em saída de balneário em Apuí, no AM

Um casal ainda não identificado foi morto a tiros na noite de domingo (11) na saída do Balneário da Cachoeira, em Apuí, interior do Amazonas.

Segundo testemunhas, o crime ocorreu em uma ponte que dá acesso ao balneário. Não há informações sobre a motivação ou suspeitos, mas moradores relataram ter encontrado as vítimas ensanguentadas após ouvirem os disparos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as testemunhas se desesperam ao ver o casal ferido.

Os corpos foram recolhidos, e até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Fonte: Em tempo