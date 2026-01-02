Uma mulher identificada como Islane Santos João está sendo procurada pela polícia suspeita de tentativa de homicídio após esfaquear duas vizinhas, que são irmãs, na noite de terça-feira (30), no Beco Vilena, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas à polícia, o crime foi premeditado, e Islane teria planejado uma emboscada para atacar as vítimas.

Durante a ação, uma das irmãs foi atingida com duas facadas nas costas e permanece em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, enquanto a outra sofreu um golpe no braço esquerdo e seguirá para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) acompanhada do esposo, que é advogado, para os procedimentos legais.

Suspeita fugiu em carro vermelho

Após o ataque, a suspeita fugiu em um carro vermelho, placa OAC-8B35, e desde então é considerada foragida. Um Boletim de Ocorrência foi registrado, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amazonas.

Moradores relataram que as envolvidas, todas vizinhas, mantinham uma rixa antiga, marcada por constantes discussões.

Conforme relatos, Islane seria a principal responsável pelos conflitos, que teriam se originado a partir de um desentendimento envolvendo o uso de um aparelho de alisamento capilar e se intensificaram ao longo do tempo, culminando no ataque desta semana.

Polícia continua diligências

A polícia segue em diligências para localizar a suspeita. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais das forças de segurança. Veja vídeos:

Dona de salão esfaqueia vizinhas e foge em Manaus – Vídeo: Reprodução.