VÍDEO: mulher humilha funcionária em conveniência de posto em Manaus

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão registrada na noite de segunda-feira (29), em uma conveniência de um posto de combustíveis no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Nas imagens, uma mulher aparece discutindo e humilhando uma funcionária do local, comportamento que gerou indignação entre outros clientes.

A gravação mostra a mulher exaltada durante o atendimento, dirigindo palavras ofensivas à funcionária e elevando o tom de voz em meio ao estabelecimento.

Segundo testemunhas, a confusão teria começado após a mulher alegar que alguém teria furado a fila. A partir disso, ela passou a reclamar de forma agressiva, utilizando palavrões e exigindo a presença do gerente da conveniência.

Mesmo diante da tentativa de atendimento, a mulher manteve a postura exaltada e continuou a direcionar ofensas à funcionária, causando constrangimento no local.

Diante da situação, outros clientes decidiram intervir e acionaram a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) em Manaus.

Uma viatura foi enviada ao local, mas, conforme relatos, mesmo com a presença dos policiais, a mulher continuou afirmando que havia sido prejudicada por alguém que teria passado à sua frente na fila.

Até o momento, não há informações oficiais sobre quais medidas foram adotadas pelos policiais após a ocorrência.

Vídeos mostram ofensas a funcionários e clientes

Um dos frequentadores que registrou as imagens afirmou que a mulher não apenas humilhou a funcionária, como também ofendeu outros clientes presentes no local.

Em uma das gravações, o homem critica a postura da mulher e relata que ela teria chamado um cliente de “drogado”, se apresentado de forma arrogante e proferido falas consideradas racistas.

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e provocaram forte repercussão entre internautas.

Além do episódio na conveniência, a mulher também teria se envolvido em outra confusão poucas horas antes, desta vez no Millennium Shopping, na zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o relato de um jovem que afirma ter sido vítima da situação, a mulher se aproximou dele enquanto ele caminhava de mãos dadas com o parceiro, na praça de alimentação do shopping, e passou a proferir ofensas em público.

Ainda segundo o depoimento, ela teria tentado intimidá-lo ao afirmar ser policial civil, em uma atitude considerada coercitiva.

O jovem descreveu o episódio como um dos momentos mais difíceis de sua vida e afirmou que não houve qualquer provocação antes das ofensas.

Ele também utilizou as redes sociais para pedir ajuda na identificação da mulher, com o objetivo de adotar as medidas legais cabíveis.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da mulher envolvida nem sobre possíveis desdobramentos dos dois casos junto às autoridades.

Assista ao vídeo: