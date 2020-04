VÍDEO Paciente diagnosticada com Covid-19 recebe alta do HPS 28 de Agosto sob aplausos

Duas pacientes diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19) e que estavam internadas no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, receberam alta médica, nesta sexta-feira (10/04), e estão fora do período de transmissibilidade do vírus.

Uma delas foi Cleomara Paiva da Silveira, de 31 anos, que passou cinco dias em um leito clínico disponibilizado na “Sala Rosa”, local onde ficam os pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19 no HPS 28 de Agosto. Hoje, durante sua alta do hospital, profissionais da saúde se mobilizaram em uma salva de palmas, celebrando a saída da paciente do período de transmissão do vírus.

Cleomara chegou ao HPS 28 de Agosto no dia 5 de abril com sintomas de Covid-19 e recebeu alta após cinco dias de tratamento. Outra paciente, de 41 anos, que estava na “Sala Rosa” desde o dia 3 de abril, também recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira.

Emoção

Em um vídeo gravado por funcionários do hospital, a paciente e profissionais da saúde celebram a primeira alta médica de Covid-19 realizada pela unidade.

“A emoção da minha alta não tem como descrever. A emoção da minha alta foi maravilhosa, porque foi um presente de Deus, foi um milagre do meu senhor Jesus, porque eu tenho tuberculose e a minha doutora já tinha me informado de que eu chegasse a pegar esse Covid-19 eu iria morrer, porque meu pulmão não tinha capacidade de aguentar, mas eu sou prova viva de que o meu pulmão aguentou. Não desistam, pessoas que estejam aí dentro [hospital], não desistam de vocês! Eu to muito feliz! Estou em casa, trancada, isolada, mas eu tô feliz! A minha família inteira está comemorando”, afirmou Cleomara.

Casos de Covid-19 no Amazonas

Nesta sexta-feira (10/04), a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) confirmou que o Amazonas possui 981 casos confirmados do novo coronavírus. O número total de óbitos no Estado chegou a 50, com a confirmação de Covid-19 como causa de mais dez mortes que estavam sendo investigadas, de óbitos que ocorreram entre os dias 5 e 9 de abril. Ao todo, no Amazonas, 44 pacientes estão fora do período de transmissão.

Descontaminação do hospital

Na última semana, Militares das Forças Armadas, por meio do Comando Conjunto da Amazônia – ligado ao Ministério da Defesa, realizaram uma operação de descontaminação da área de Enfermaria e das ambulâncias do HPS 28 de Agosto. O processo de descontaminação garante que pacientes e trabalhadores do hospital continuem seguros e protegidos do vírus.

Veja o vídeo:

