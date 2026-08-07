Voo para interior do Amazonas retorna a Manaus após cheiro de combustível e falhas

Um voo comercial com destino ao município de Borba, no Amazonas, teve de ser abortado na tarde desta quinta-feira (6). A aeronave, que havia acabado de decolar do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, precisou dar meia-volta e retornar à capital após uma pane técnica. A aterrissagem ocorreu em segurança e sem registros de feridos.

O incidente começou a ser percebido pelos passageiros poucos minutos após a decolagem, quando um forte odor de combustível tomou conta da cabine, provocando mal-estar geral. Diante do cenário, o comandante acionou o protocolo de retorno e, antes de alinhar para a pista, realizou órbitas de espera sobre a região da Ponte Rio Negro, o que elevou a tensão entre os viajantes.

Terminado o desembarque, a tripulação esclareceu que o sistema de flaps — superfícies móveis das asas fundamentais para frenagem e estabilidade — apresentou falhas.

O retorno a Manaus foi uma exigência técnica de segurança: como o aeroporto de Borba conta com uma pista de pouso reduzida, a ausência plena dos flaps inviabilizaria a desaceleração adequada no destino. A capital, por sua vez, oferece uma estrutura de pista mais ampla e segura para a resolução do imprevisto. Apesar do susto, a operação foi concluída sem maiores danos.