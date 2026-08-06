Em Anamã e Codajás, Omar apresenta propostas para que a região volte a receber investimentos do governo do estado

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), cumpriu agenda nesta quarta-feira, 05/08, nos municípios de Anamã e Codajás, na calha do Baixo Solimões, onde apresentou propostas voltadas à redução do isolamento enfrentado pela população da região. Durante os encontros com moradores e lideranças locais, Omar defendeu investimentos em infraestrutura, saúde, assistência social e logística para ampliar o acesso aos serviços públicos e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

As propostas dialogam com os Eixos 1 e 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas. O documento prevê investimentos em infraestrutura logística, construção de aeroportos, fortalecimento da integração regional e ampliação da rede de saúde no interior, com a implantação de hospitais regionais e a descentralização dos atendimentos especializados.

Em Anamã, município que enfrenta cheias durante vários meses do ano, Omar relembrou o programa SOS Enchente, implantado durante sua gestão para atender famílias atingidas pela subida dos rios, e afirmou que políticas de proteção social precisam voltar a fazer parte da atuação permanente do Estado. Ele estava ao lado da prefeita, Katia Dantas.

“Durante anos ajudamos as famílias atingidas pelas cheias porque conhecemos a realidade da região. Essa atenção precisa voltar para quem mais sofre todos os anos com as enchentes”, afirmou.

Omar também defendeu investimentos na educação e na recuperação da infraestrutura escolar, além da valorização dos professores da rede pública.

Na Terra do Açaí

À noite, em Codajás, ao lado do prefeito Tonho Santos, Omar voltou a destacar a necessidade de reduzir o isolamento dos municípios do interior durante o período de seca. Entre as propostas apresentadas estão a construção de um aeroporto para o município, a implantação de uma maternidade e a integração da cidade à rede de hospitais regionais prevista no plano de governo.

Para Omar, a melhoria da infraestrutura permitirá ampliar o acesso da população aos serviços públicos e agilizar o atendimento em situações de urgência.

“O município precisa de estrutura para que as pessoas não dependam exclusivamente de Manaus quando precisam de atendimento. Saúde e fome não esperam”, declarou.

Durante o encontro em Codajás, Omar também voltou a defender a criação de um amplo programa estadual de acolhimento e recuperação de pessoas com dependência química, com atuação integrada entre profissionais de saúde, assistência social e instituições religiosas.

Ao encerrar a agenda na calha do Baixo Solimões, o candidato afirmou que municípios da região precisam de políticas públicas planejadas de acordo com suas características geográficas, reduzindo o isolamento e ampliando o acesso da população à saúde, à educação, à assistência social e à infraestrutura.