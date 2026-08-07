Operação apreende mais 500 kg de drogas avaliados em R$ 10 milhões em balsa no Amazonas

Cerca de 512 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos durante uma operação integrada das forças de segurança na manhã desta quinta-feira (6), em uma balsa que navegava pelo rio Amazonas, nas proximidades da comunidade Costa da Águia, em Parintins, no interior do Amazonas.

A ação foi realizada após informações de inteligência indicarem que uma balsa estaria sendo usada para transportar uma grande quantidade de drogas. Durante a fiscalização, um cão farejador identificou a presença de entorpecentes em um dos veículos levados pela embarcação.

A carga, avaliada em mais de R$ 10,2 milhões, estava escondida em um fundo falso de um semirreboque baú transportado pela embarcação. Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a apreensão é considerada a maior já registrada no município. Além da droga, o semirreboque utilizado para esconder a carga foi apreendido. O material foi encaminhado ao 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Parintins), que ficará responsável pelas investigações sobre a origem e o destino do entorpecente.