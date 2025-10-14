André Zogahib e Kátia Couceiro concorrem à reeleição na UEA

A chapa “União, Ética e Ação: Juntos Podemos +” teve a inscrição homologada nesta segunda-feira (13) para concorrer à administração superior da UEA (Universidade do Estado do Amazonas). A homologação foi feita pela Comissão Eleitoral Geral, entidade responsável pela condução do pleito.

Os candidatos da chapa para reitor e vice-reitora, respectivamente, são os professores André Zogahib e Kátia Couceiro, que atualmente ocupam os cargos.

“Estamos felizes pela oportunidade. Queremos continuar atuando em prol da UEA. Vamos prestar contas do que já fizemos, nós cumprimos mais de 90% do nosso plano de trabalho apresentado em 2022. Também vamos apresentar as novas propostas, conversar com a comunidade acadêmica e escutar as demandas para tornar nossa administração ainda mais inclusiva”, reiterou André Zogahib.

No registro oficial da candidatura, Zogahib e Kátia reafirmaram que podem fazer mais pela UEA através de um projeto que une experiência e inovação, de forma sustentável e comprometida com a excelência na qualidade do ensino, com a Amazônia, a transformação social e o futuro.

“A UEA é a maior universidade multi campi do país e precisa de um olhar permanente e sensível sobre as demandas da educação superior, na capital e interior. Queremos nos dedicar mais à captação de recursos, fazer novos investimentos e levar a nossa universidade a um patamar tecnológico diferenciado no país”, disse Kátia Couceiro.

Gestão

Entre os anos de 2022-2025, Zogahib e Kátia expandiram, modernizaram e integraram a UEA, tornando-a mais eficiente. Numa gestão marcada pelo diálogo, transparência e busca por resultados, eles conseguiram aumentar a qualidade da pesquisa, ensino e extensão, implementaram melhorias em infraestrutura física e tecnológica na capital e interior e fortaleceram políticas de valorização de professores, técnicos e alunos.

O Plano de Gestão da chapa “União, Ética e Ação: Juntos Podemos +”, com suas respectivas linhas de ação e propostas, será divulgado conforme calendário eleitoral estabelecido no edital. A campanha eleitoral para reitoria da UEA vai ocorrer entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro.