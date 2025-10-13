Prefeitura de Tefé lança o Banco do Povo e linha de crédito exclusiva para mulheres empreendedoras

A Prefeitura de Tefé realiza nesta quarta-feira, 16 de outubro, o lançamento oficial do Banco do Povo de Tefé e da primeira linha de crédito do Programa Mulher Empreendedora, em evento aberto ao público, a partir das 18h00, no Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O Banco do Povo de Tefé foi criado para fortalecer os pequenos negócios locais e estimular o empreendedorismo, oferecendo créditos que variam de R$ 2.500 a R$ 20.000, com juros reduzidos e condições acessíveis para microempreendedores, profissionais autônomos e pequenos empresários do município.

Durante o lançamento, também será apresentada a linha de crédito exclusiva para mulheres, por meio do Programa Mulher Empreendedora, idealizado pela Primeira-Dama Kelly Barbosa. O programa tem como objetivo estimular a independência financeira e o protagonismo feminino, apoiando mulheres que desejam iniciar ou ampliar seus negócios.

“Esse é um momento especial para Tefé. Queremos ver mais mulheres conquistando espaço no mercado e realizando seus sonhos com o apoio certo”, destacou Kelly Barbosa.

A Prefeitura de Tefé convida todas as mulheres empreendedoras — e aquelas que desejam conhecer o Banco do Povo e as novas oportunidades de crédito — a participarem do evento.

Data: 16 de outubro

Local: Centro de Convivência do Idoso (CCI)

Hora: 18h00

