Tefé conquista a 1ª Copa Rio Solimões Master 2025 em uma final emocionante decidida nos pênaltis

O futebol master do interior amazonense viveu um fim de semana histórico! Em uma disputa marcada por emoção, garra e espírito esportivo, a equipe de Tefé sagrou-se campeã da 1ª Copa Rio Solimões Master 2025, após vencer Beruri nos pênaltis por 5 a 3, em partida realizada neste domingo (14), no campo do 17º BIS, em Tefé.

Foram três dias de competição intensa, reunindo atletas experientes e apaixonados pelo esporte, que protagonizaram grandes jogos e momentos de pura vibração. A final, transmitida ao vivo pelo Portal Tefé News, atraiu torcedores e movimentou o cenário esportivo local.

A conquista coroou o desempenho exemplar da equipe tefeense, que demonstrou talento, união e dedicação do início ao fim da competição.

O prefeito Nicson Marreira também foi destaque pelo apoio constante ao esporte no município, incentivando a realização de torneios, eventos esportivos e ações que fortalecem o futebol em todas as categorias.

“Essa vitória é um orgulho para o nosso povo e mostra o quanto o esporte é capaz de unir, inspirar e transformar vidas. Continuaremos investindo no esporte de Tefé, apoiando nossos atletas e levando incentivo para todas as modalidades”, ressaltou o prefeito.

A Prefeitura de Tefé, por meio do apoio às competições regionais, reforça seu compromisso com o esporte, o lazer e a valorização dos atletas locais, celebrando mais uma grande conquista que entra para a história do município.

Confira um pouco da partida: