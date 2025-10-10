Prefeito Nicson Marreira acompanha projeto “Educar para a Vida: Saber e Fazer” e destaca avanços na educação de Tefé

O município de Tefé vem fortalecendo o aprendizado dos alunos da rede pública com o projeto “Educar para a Vida: Saber e Fazer”, uma iniciativa que tem transformado o ambiente escolar e ampliado as oportunidades de ensino para estudantes do Ensino Fundamental.

O projeto oferece atividades complementares no contraturno escolar, com foco no desenvolvimento das competências de leitura, escrita, matemática e ciências, além de abordar temas atuais como meio ambiente, alimentação saudável, práticas esportivas e cidadania. A proposta busca garantir que cada aluno avance de acordo com seu ritmo, explorando suas habilidades e potencialidades.

Durante visita às atividades do projeto, o prefeito Nicson Marreira destacou a importância de investir na educação como base para o futuro do município.

“O projeto ‘Educar para a Vida’ é um exemplo de como a educação pode transformar realidades. Estamos garantindo que nossas crianças aprendam mais e melhor, com oportunidades que vão além da sala de aula. Esse é o caminho para formar cidadãos conscientes e preparados para os desafios da vida”, afirmou o prefeito.

Com o apoio da gestão municipal e o empenho dos educadores, o projeto vem se consolidando como uma ação que une educação, inclusão e cidadania, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Tefé com o desenvolvimento humano e a qualidade do ensino público.