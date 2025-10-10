Tefé promove oficina de autonomia financeira para fortalecer o empoderamento feminino

Com o propósito de incentivar o empreendedorismo e fortalecer a independência econômica das mulheres, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Tefé realizou a Oficina de Autonomia Financeira para Mulheres, uma iniciativa voltada à promoção do empoderamento feminino no município.

Durante o encontro, as participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre planejamento financeiro, geração de renda e identificação de oportunidades de negócio, temas essenciais para quem busca conquistar estabilidade e independência econômica.

A coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Meurisma Oliveira, destacou a importância da ação como ferramenta de transformação social.

“Quando a mulher compreende o seu valor e adquire autonomia financeira, ela se torna protagonista da própria história. Essa oficina representa mais do que aprendizado — é um passo firme rumo à liberdade, à dignidade e ao fortalecimento de cada mulher tefeense”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da SEMAS em valorizar e capacitar mulheres, oferecendo ferramentas que as ajudam a transformar conhecimento em oportunidades reais de crescimento e autonomia, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e econômico de Tefé.