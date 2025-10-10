Jornada Cirúrgica de Oftalmologia beneficia mais de 120 pacientes em Tefé com cirurgias de catarata e pterígio

O município de Tefé iniciou, nesta semana, a Jornada Cirúrgica de Oftalmologia, uma ação que está devolvendo a visão, a autonomia e a qualidade de vida a quem mais precisa. Ao todo, 122 pacientes serão beneficiados com procedimentos de correção de catarata e pterígio, realizados no período de 6 a 10 de outubro.

A iniciativa é fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, que possibilitou a realização das cirurgias e o fortalecimento da assistência oftalmológica no interior do Amazonas.

Durante a abertura oficial, realizada na quarta-feira (8/10), o deputado estadual Dr. George Lins (UPB) destacou a relevância social e humana do projeto.

“Essa jornada é mais do que uma ação de saúde, é um gesto de cuidado e transformação. Cada cirurgia realizada significa mais qualidade de vida, mais autonomia e mais esperança para os nossos pacientes. É uma grande alegria poder contribuir, por meio do nosso mandato, para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.

O deputado também agradeceu o governador Wilson Lima pela parceria e pelo apoio na execução da emenda, reforçando que a união de esforços entre os poderes públicos é essencial para que os resultados cheguem com mais rapidez e eficiência à população.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Nicson Marreira, do vice-prefeito Preto Veloso, da primeira-dama Kelly Barbosa, da secretária municipal de Saúde Lecita Marreira, de vereadores e profissionais da saúde que participam da jornada.

Nesta primeira etapa, as cirurgias de pterígio marcaram o início dos atendimentos, seguidas pelos procedimentos de catarata, que beneficiarão 100 pacientes ao longo da semana.

A ação reforça o compromisso conjunto entre a Prefeitura de Tefé, o Governo do Estado e o parlamento estadual em levar atendimento especializado com dignidade, eficiência e cuidado às populações do interior do Amazonas.