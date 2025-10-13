Inscrições para o concurso público da Aleam encerram nesta segunda-feira, 13/10; saiba como se inscrever

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) alerta para o fim do prazo de inscrições do concurso público da instituição, que se encerra nesta segunda-feira, 13 de outubro, às 16h (horário de Manaus). O certame oferece 100 vagas imediatas e 263 para cadastro reserva.

As inscrições devem ser realizadas até as 16h desta segunda-feira, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), pelo endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleam25, ou presencialmente, na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, localizada na sede da Aleam, das 8h às 14h. Após esse horário, o sistema será encerrado e não será possível efetuar novas inscrições.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), reforçou o alerta para que os candidatos não deixem para a última hora.

“Temos mais de 50 mil inscritos, o que indica um concurso muito concorrido. Então, para que não ocorra nenhum problema com a inscrição, se antecipem, pois o prazo encerra nesta segunda-feira, impreterivelmente, às 16h”, destacou.

O concurso oferece 60 vagas para cargos de nível superior e 40 para nível médio, em diversas áreas da administração pública. O candidato poderá concorrer a mais de um cargo, desde que não haja conflito de horários entre as provas.

O edital completo, com o conteúdo programático e os requisitos de cada função, está disponível no Diário Oficial do Legislativo e no site da FGV, na aba “Concursos”.

Até o momento, mais de 50 mil pessoas já se inscreveram, e 11.113 candidatos tiveram seus pedidos de isenção da taxa de inscrição aceitos.

Cargos oferecidos

O concurso público da Aleam 2025 contempla oportunidades em diversas áreas, como: Analista de Controle; Assessor Jurídico; Procurador; Administrador; Analista de Sistemas; Contador; Jornalista; Psicólogo; Redator; Assistente Técnico Administrativo; Cinegrafista; Técnico de Produção Audiovisual, entre outros.

Taxas de inscrição: