Em Urucará, demanda por crédito rural soma mais de R$ 362 mil

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) concluiu nesta segunda-feira (13/10) um mutirão de elaboração de projetos de crédito rural em Urucará (a 261 quilômetros de Manaus). A ação, realizada com o apoio da Prefeitura Municipal, contemplou 14 agricultores familiares e o investimento no setor primário local deve alcançar R$ 362 mil.

Durante o mutirão, os técnicos da Gerência de Apoio ao Crédito Rural (Gecrer) do Idam prestaram assistência técnica aos agricultores familiares para a aquisição de recursos para a compra de equipamentos e custeio da atividade rural.

“Com os projetos elaborados e encaminhados à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), ficamos no aguardo da liberação do recurso, que fica a cargo da agência e que pode ser disponibilizado até novembro”, destacou a engenheira agrônoma Bianca Figueiredo.

O mutirão, que iniciou no dia 6 de outubro, foi realizado na Unidade Local (UnLoc) Idam/Urucará, tendo o apoio da equipe local. A engenheira agrônoma ressaltou, ainda, que na ocasião foram elaborados projetos apenas para a agricultura.

“Como já estamos no período de defeso do tambaqui e, a partir de 15 novembro, entraremos no período de defeso de mais oito espécies, não está autorizada a solicitação de crédito rural para a pesca artesanal. Por isso, a ação foi destinada a agricultores”, concluiu.