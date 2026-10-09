Apagão de quase 7 horas em Tefé provoca prejuízos e revolta entre moradores e comerciantes

Interrupção no fornecimento de energia começou às 2h20 desta sexta-feira (9) e foi normalizada às 9h11; Ámbar Energia atribuiu ocorrência a problemas internos na usina.

Moradores e comerciantes de Tefé, no interior do Amazonas, enfrentaram uma madrugada de transtornos nesta sexta-feira (9), após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica que durou 6 horas e 51 minutos. O apagão afetou a rotina da população e provocou prejuízos a estabelecimentos comerciais, principalmente pela falta de refrigeração de alimentos e outros produtos perecíveis.

De acordo com informações divulgadas pela Ámbar Energia, a interrupção não programada teve início às 2h20. O serviço foi restabelecido às 9h11, após equipes técnicas atuarem para normalizar o sistema elétrico do município.

Problemas na usina

Em nota de esclarecimento, a concessionária informou que a ocorrência foi provocada por problemas internos na usina. Segundo a empresa, as equipes trabalharam para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível.

A Ámbar Energia também agradeceu a compreensão da população e orientou os consumidores a utilizarem os canais oficiais de atendimento para registrar reclamações ou buscar informações. O contato pode ser feito pelo WhatsApp 0800 701 3001, além do aplicativo e do site oficial da empresa.

Comerciantes relatam prejuízos

A interrupção prolongada voltou a levantar questionamentos sobre a estabilidade do fornecimento de energia elétrica em Tefé. Entre os principais impactos relatados estão os prejuízos de comerciantes que dependem de equipamentos de refrigeração para conservar mercadorias.

A situação reacendeu a insatisfação de moradores e trabalhadores do comércio, que cobram maior regularidade no serviço e soluções para evitar novas interrupções prolongadas.

Até o momento, as informações divulgadas pela concessionária apontam problemas internos na usina como causa do apagão. Não foram apresentados, no material divulgado, detalhes técnicos adicionais sobre a ocorrência.