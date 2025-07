Asfalta Tefé: Prefeitura avança com obras de asfaltamento na Agrovila

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, segue com o cronograma de obras de asfaltamento na comunidade Agrovila, zona rural do município. A iniciativa faz parte do plano de melhoria da mobilidade urbana e das condições de acesso para os moradores da região.

Atualmente, várias frentes de trabalho estão em andamento, com equipes atuando na preparação da base e sub-base das vias, etapa essencial para garantir a qualidade e durabilidade do asfalto. O Asfalta Tefé representa um marco para os moradores, que por muitos anos conviveram com dificuldades de deslocamento, principalmente durante o período chuvoso.

Segundo o prefeito Nicson Marreira, o asfaltamento da Agrovila é uma das prioridades da gestão. “Esse é um compromisso nosso com a população rural. Estamos levando infraestrutura de verdade para transformar a vida de quem vive nessas comunidades, valorizando o campo e garantindo dignidade”, destacou.

Além de beneficiar diretamente os moradores da Agrovila, a pavimentação também facilita o escoamento da produção agrícola e melhora o acesso aos serviços públicos, como transporte escolar e atendimento de saúde.

A obra segue em ritmo acelerado, com previsão de novas etapas sendo iniciadas nos próximos dias. A Prefeitura reforça o compromisso com a transparência e o desenvolvimento sustentável, promovendo investimentos que fazem a diferença no dia a dia da população.

*Com informações da assessoria