Em Tefé, rápida atuação da PC-AM resulta na prisão de homem que agrediu fisicamente a cunhada

Na terça-feira (08/07), uma ação rápida dos policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus) resultou na prisão em flagrante de um homem, de 26 anos, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua cunhada, de 20 anos. O agressor desferiu um soco que atingiu o supercílio direito da vítima. A prisão aconteceu no bairro Santa Luzia, no município.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, da DEP de Tefé, as diligências foram iniciadas ainda na tarde de terça-feira, após a vítima comparecer à delegacia e relatar que havia sido agredida fisicamente pelo cunhado. A jovem informou que a agressão foi motivada por um desentendimento em razão de uma suposta dívida.

“Diante da gravidade dos fatos e das evidências visíveis de lesão, a equipe policial empreendeu diligências imediatas até a residência do suspeito. Ao perceber a chegada dos policiais, Raimundo ainda tentou fugir, mas foi rapidamente contido, conduzido à delegacia e autuado em flagrante”, destacou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

