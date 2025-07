Pré-CEP chega a Tefé com palestras sobre carreira e energia solar, dias 9 e 10 de julho

O município de Tefé recebe, nos dias 9 e 10 de julho, a etapa preparatória do Congresso Estadual de Profissionais (CEP), iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) que percorre o interior do Estado reunindo engenheiros, agrônomos e profissionais das geociências para discutir soluções locais e propostas ao Sistema Confea/Crea. Além de palestras sobre a carreira na engenharia e sobre as oportunidades profissionais com atuação no mercado de energia solar, o Crea-AM vai escolher o profissional do sistema que vai representar o município em Manaus, durante a realizado do CEP.

Os encontros ocorrerão no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), sob condução da presidente do Crea-AM, engenheira de pesca Alzira Miranda.

“O Pré-CEP é um espaço de construção coletiva. Tefé possui desafios e potencialidades próprios, e queremos ouvir a comunidade técnica local para transformá-los em propostas que cheguem ao plenário estadual e, futuramente, ao nacional”, destaca Alzira Miranda.

Programação de palestras

O evento terá duas palestras. A primeira tem como tema: “Decisões de carreira: Indústria, Consultoria, Empreendedorismo ou Academia?”, que será ministrada pela engenheira civil e diretora administrativa do Crea-AM, Érika Pinheiro.

O público também poderá conferir a palestra “Energia solar: benefícios e oportunidades para profissionais no Sistema Confea/Crea”, sob o comando do engenheiro eletricista e diretor financeiro do Conselho, Márcio Menezes.

Projetos para o município

O Pré-CEP abre espaço para que os profissionais do sistema Confea/Crea, no município, possa apresentar projetos dentro de cinco eixos temáticos: acessibilidade e mobilidade urbana, saneamento básico, engenharia pública, qualidade ambiental e inovação tecnológica.

O profissional que apresentar o melhor projeto, vai representar Tefé no Congresso Estadual dos Profissionais (CEP) que acontecerá em Manaus, nos dias 13 a 15 de agosto, dentro da programação do Congresso de Engenharia, Agronomia e Tecnologia do Amazonas (CENATEC).

Pelo interior

Antes de chegar ao Médio Solimões, o Pré-CEP passou por Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Parintins, mobilizando profissionais e coletando sugestões para o documento final do Congresso.

Serviço

Pré-CEP Tefé

Datas: 9 e 10 de julho de 2025

Horário: 19h

Local:* CETAM – Rua Olavo Billac, 341, Centro, Tefé-AM

Inscrições: clique aqui

*Com informações da assessoria