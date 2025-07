Obras do novo Estádio Bemvidão seguem em ritmo acelerado e já mostram grande avanço em Tefé

A construção do novo Estádio Bemvidão avança de forma significativa e já começa a mudar a paisagem esportiva do município. Em vistoria realizada no local, é possível ver o progresso da obra, que está sendo erguida do zero pela Prefeitura de Tefé, com estrutura moderna e adequada para receber eventos, campeonatos e atividades voltadas ao esporte e lazer da população.

As imagens recentes mostram a execução da estrutura em concreto, com pilares e fundações já em fase adiantada. Parte da arquibancada também começa a tomar forma, evidenciando o compromisso da gestão municipal em entregar um espaço de qualidade para os atletas e torcedores tefeenses.

“O novo Bemvidão é mais do que uma obra física, é um projeto que representa o nosso investimento no futuro do esporte local, na formação de talentos e no bem-estar da população. Estamos acompanhando tudo de perto para garantir que o estádio seja um orgulho para todos os tefeenses”, destacou o secretário de Infraestrutura, Andieyme Kennedy, durante visita técnica à construção.

O novo centro esportivo será uma referência em infraestrutura para o interior do Amazonas, e contribuirá com a valorização do esporte como ferramenta de inclusão social, saúde e desenvolvimento. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a melhoria dos espaços públicos e com o incentivo a práticas que fortalecem a cidadania e a qualidade de vida.

*Com informações da assessoria