Informações sobre o homicídio ocorrido na Comumidade Maranata, em Tefé

Um homicídio foi registrado na noite de domingo(29), na Comunidade Maranata, zona rural do município de Tefé, no interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a ocorrência foi atendida por volta das 21h, após a Central de Operações receber denúncias via 190 informando sobre uma troca de tiros no local.

A guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), juntamente com a equipe de supervisão, deslocou-se até a comunidade, onde constatou a veracidade dos fatos.

Segundo o relatório, dois indivíduos estavam envolvidos no confronto. Um deles, identificado como Deloney Santos Júnior, foi levado em estado grave por uma ambulância e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito por volta da 1h da manhã.

O outro envolvido, identificado como Isaque Façanha Santos, apresentava múltiplos cortes pelo corpo e no pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Tefé, onde recebeu atendimento médico e posteriormente foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Testemunhas relataram à polícia que os disparos foram efetuados por um homem conhecido como “Neguinho do Incra”. Durante diligências, os policiais localizaram na residência do suspeito uma espingarda calibre 20 e quatro cápsulas deflagradas de calibre 38. Além disso, foram apreendidos um terçado e uma motocicleta vermelha modelo Titan CG 160.

O acusado segue detido na 5ª Delegacia Regional (5ª DR), onde permanece à disposição da Justiça. O caso será investigado para esclarecer a motivação do crime e o envolvimento dos suspeitos.

*Com informações do 3º BPM/Tefé