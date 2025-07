Tumulto marca apuração do Festival de Parintins após notas polêmicas para o Boi Caprichoso

A apuração das notas do 58º Festival Folclórico de Parintins, realizada na tarde desta segunda-feira (30), foi interrompida por um tumulto após a divulgação das notas de uma jurada que não concedeu nenhuma pontuação máxima ao Boi-Bumbá Caprichoso.

A decisão causou forte indignação entre os membros do boi azul e branco. Em protesto, o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, e toda a diretoria se retiraram do Bumbódromo, alegando parcialidade no julgamento.

De acordo com Amoedo, os jurados já haviam sido alvo de um pedido formal de impugnação apresentado pelo Caprichoso antes do início das apresentações. Segundo ele, o grupo já desconfiava da falta de imparcialidade de alguns avaliadores.

“Os jurados que pedimos para serem retirados da comissão são exatamente os que estão prejudicando o Caprichoso. Já havíamos alertado que isso aconteceria. É ridículo continuar essa apuração”, declarou o presidente antes de deixar o local.

O episódio lança dúvidas sobre a lisura da apuração e promete desdobramentos nos bastidores do festival, que é considerado um dos maiores eventos culturais do Brasil.