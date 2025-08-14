Senador Eduardo Braga, prefeito Nicson Marreira e deputados inauguram escola e vistoriam obras em Tefé

Nesta quinta-feira (14), o senador Eduardo Braga e o prefeito de Tefé, Nicson Marreira, cumpriram agenda no município com inauguração e vistoria de importantes obras. A comitiva contou ainda com a presença dos deputados federais Saullo Vianna, Silas Câmara e Sidney Leite.

Entre as ações, destaque para a inauguração da Escola Municipal Indígena João Hamilton, construída para fortalecer o aprendizado e preservar a identidade cultural da comunidade. O ato de entrega contou com a participação de autoridades locais e moradores.

O grupo também vistoriou as obras da Orla de Tefé, onde analisou o andamento dos serviços e conferiu as plantas do projeto, além de visitar a pavimentação da estrada que dá acesso à comunidade Santo Isidoro, melhoria que vai beneficiar o tráfego e a mobilidade da população.

A visita reforçou o compromisso das lideranças políticas com o desenvolvimento de Tefé, unindo esforços para garantir investimentos em infraestrutura, educação e qualidade de vida.

*Com informações da assessoria