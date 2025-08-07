Prefeitura de Tefé lança Concurso Público com vagas para diversas áreas

A Prefeitura Municipal de Tefé, no Estado do Amazonas, anuncia oficialmente a abertura do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2025, organizado pelo Instituto IMESO. As inscrições estarão disponíveis entre os dias 18 de agosto e 18 de setembro de 2025, oferecendo oportunidades em diversas áreas da administração pública.

Com validade de dois anos, prorrogável por igual período, o concurso busca fortalecer o quadro de servidores do município, prezando pela inclusão, transparência e valorização da educação e do serviço público.

Etapas e Modalidades

Todos os candidatos passarão por provas objetivas, de múltipla escolha, e os concorrentes a cargos da área da educação também poderão apresentar provas de títulos, com pontuação de até 4 pontos. A duração da prova será de 2h30, com obrigatoriedade de transcrição das respostas na folha oficial.

Além disso, o edital garante critérios inclusivos, como atendimento diferenciado, uso de nome social, condições especiais para lactantes, sabatistas e candidatos com deficiência, demonstrando o compromisso da gestão municipal com a acessibilidade.

Inscrições e Isenções

As inscrições poderão ser realizadas:

• Online: a partir das 10h do dia 18/08 até 17h do dia 18/09, no portal oficial do Instituto IMESO.

• Presencialmente: de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, na sede da Prefeitura de Tefé (Rua Daniel Sevalho, nº 362 – Centro).

Candidatos em situação de vulnerabilidade poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 18 e 20 de agosto, com resultado previsto para 2 de setembro e possibilidade de recurso até 5 de setembro.

Requisitos e Classificação

Para assumir os cargos, os candidatos devem ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, idade mínima de 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e militares, além de apresentar diploma reconhecido pelo MEC no momento da posse. A classificação obedecerá critérios de desempenho, com prioridade para candidatos com 60 anos ou mais.

Educação e Pós-graduação

A prova de títulos será aplicada exclusivamente para candidatos da área educacional e poderá considerar certificados de pós-graduação lato ou stricto sensu, até o limite de 4 pontos, conforme os critérios definidos em edital.

Acesso ao Edital

O edital completo está disponível para consulta no portal:

clique aqui