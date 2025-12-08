Idoso é preso suspeito de estuprar filha de 9 anos em Tapauá, no AM

Um idoso de 63 anos foi preso, suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de 9 anos, em Tapauá, interior do Amazonas. A Polícia Civil apontou que o crime ocorria na casa da família.

De acordo com a equipe de investigação, o caso começou a ser apurado após uma denúncia feita por uma rede de apoio. A polícia informou que os abusos vinham ocorrendo há cerca de dois anos.

As polícias Civil e Militar iniciaram buscas e prenderam o suspeito por estupro de vulnerável, que agora está à disposição da Justiça.