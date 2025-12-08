Em Caapiranga, PC-AM prende homem que furtou celulares de pacientes do hospital municipal

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), cumpriu, na sexta (05/12), mandado de prisão de preventiva de um homem de 25 anos, pelo crime de furto. A prisão foi efetuada na rua Waldomiro de Moraes, área central do município. De acordo com o delegado Claudenor Medeiros, o crime aconteceu dentro do hospital municipal da cidade.

“Ele já é reincidente por essa mesma prática na cidade e, recentemente, adentrou na unidade hospitalar e subtraiu dois aparelhos celulares de pacientes que estavam dentro do local”, informou a autoridade policial.

Diante das diligências, os celulares foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários.

Procedimentos

O homem vai responder pelo crime de furto e está à disposição da Justiça.