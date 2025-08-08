Professora e Aluno da Escola Estadual participam de evento de Pesquisa

A professora Ma. Thaila Bastos da Fonseca e o estudante Charly Oliveira Dias, ambos da Escola Estadual Corintho Borges Façanha (SEDUC), marcaram presença no 4° Encontro Anual de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (ENAEPE) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Eles atuaram como palestrantes no Talk show: sociodiversidade, multiculturalismo e sua relação na sociedade, onde compartilharam as atividades desenvolvidas no projeto PCE/FAPEAM “Os saberes tradicionais no cuidado íntimo das estudantes da EJA”.

Na Escola Estadual Corintho Borges Façanha, cada estrela tem seu lugar!

*Com informações da assessoria