Moradores de Jutaí incendeiam casa de mulher acusada de queimar criança com água fervente

Uma denúncia de violência contra uma criança gerou revolta e tensão no município de Jutaí, interior do Amazonas. Manuele de Souza Matos é acusada de despejar água fervente nas costas de um menino de 9 anos, que brincava em frente à sua residência, causando queimaduras graves.

Segundo testemunhas, a mulher teria se irritado com o barulho e, de forma premeditada, fervido uma panela de água antes de atingi-lo. O caso rapidamente se espalhou pela cidade, provocando a indignação de moradores.

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram uma multidão reunida em frente à casa da suspeita, exigindo explicações. Em uma das gravações, a mãe da criança aparece segurando um pedaço de pau, visivelmente revoltada.

Com a recusa da acusada em sair do imóvel, temendo pela própria segurança, parte da população ateou fogo na residência. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado e conteve as chamas.