FVS-RCP fortalece vigilância da qualidade da água no Alto Solimões

Buscando fortalecer a vigilância da qualidade da água no interior do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) realizou, em outubro, reuniões de alinhamento e visitas técnicas nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, na região do Alto Solimões do Amazonas.

As visitas técnicas ocorreram entre os dias 6 e 10 de outubro e foram conduzidas pela gerência de Riscos Não Biológicos (GRNB), da diretoria de Vigilância Ambiental da FVS-RCP. As ações foram realizadas em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente, Saúde e Educação, além de envolver técnicos de laboratório e representantes dos sistemas de abastecimento de água, fortalecendo o trabalho conjunto entre Estado e municípios.

De acordo com a diretora presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, as ações reforçam a vigilância da qualidade da água e a prevenção de doenças. “As supervisões contribuem diretamente para prevenir agravos causados pelo consumo de água contaminada. A FVS-RCP atua junto aos municípios, fortalecendo a segurança hídrica e a saúde da população amazonense”, destaca.

Durante a supervisão, as equipes visitaram três Estações de Tratamento de Água (ETAs) em cada município, com o objetivo de avaliar as etapas operacionais e verificar se o tratamento das águas dos rios está em conformidade com os padrões de qualidade exigidos. A análise constatou que todas as estações atendem aos critérios de potabilidade estabelecidos, exceto no parâmetro de dosagem de flúor. Ainda assim, todas realizam adequadamente as demais etapas do processo de tratamento, garantindo o fornecimento de água segura para a população.

O gerente de Riscos Não Biológicos da Vigilância Ambiental da FVS-RCP, Ronaldo Adriano, explica que o monitoramento das águas é essencial diante dos alertas recentes sobre a qualidade dos rios na região. “Apresentamos o cenário da qualidade da água dos rios e reforçamos a importância de um trabalho integrado entre vigilância e meio ambiente para preservar os recursos hídricos. Diante dos alertas sobre a qualidade da água, estamos articulando, mais parceiros locais, para fortalecer o monitoramento nos municípios do Alto Solimões”, afirma.