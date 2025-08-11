Tentativa de feminicídio: jovem é preso após atacar companheira com faca em Tefé

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante no último sábado (9), em Tefé (a 523 km de Manaus), acusado de tentar matar a própria companheira, de 33 anos, durante uma briga no bairro Fonte Boa. A vítima sofreu cortes profundos nas mãos, ferimento na coxa esquerda e hematomas na cabeça, após ser atacada com golpes de arma branca e chutes.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias anônimas informarem que gritos e pedidos de socorro eram ouvidos na residência do casal. No local, os agentes encontraram a mulher ferida e conseguiram deter o agressor ainda na cena do crime.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, os ferimentos nas mãos da vítima indicam que ela tentou se defender. “Trata-se de um crime grave, em que a vítima correu risco real de perder a vida. A pronta intervenção das forças de segurança foi essencial para salvar a vítima. Este caso reforça a importância da denúncia e da resposta rápida no combate à violência contra a mulher”, destacou.

A mulher foi levada para atendimento médico e passou por exame de corpo de delito, que confirmou a gravidade das lesões. Já o suspeito, identificado como Wesley Batista de Oliveira, foi encaminhado à delegacia e autuado por tentativa de feminicídio. Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva. Ele segue no sistema prisional à disposição da Justiça.

A prisão integra a Operação Shamar, ação nacional que acontece durante todo o mês de agosto para combater a violência de gênero e fortalecer a rede de proteção às vítimas.

As autoridades reforçam que denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).