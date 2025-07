Apoio que ultrapassa fronteiras: tropa do Exército Brasileiro presta apoio em saúde a indígenas peruanos do Vale do Javari

Com o compromisso de manutenção da nossa soberania e apoio incondicional aos amazônidas e povos originários e, acima de tudo, da vida, militares do 4º Pelotão Especial de Fronteira (4º PEF) – Estirão do Equador, do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS, realizaram uma ação humanitária em apoio aos nativos da Comunidade Indígena de Nueva Esperanza /Peru, na região do Vale do Javari.

Em área sem suporte local, a tropa do 4⁠º PEF recebeu uma família daquela localidade peruana, prestando todo o atendimento médico inicial, ajudando, ainda, na preparação e condução da evacuação de barco até Atalaia do Norte (AM), cidade brasileira mais próxima.

A operação reforça a presença do Estado na faixa de fronteira e ressalta o esforço contínuo da 16ª Brigada de Infantaria de Selva no apoio às populações dos países que compõem a Tríplice Fronteira do Alto Solimões.

A atuação confirma o compromisso com a vida e com a integração e apoio incondicional aos povos originários.

