Garantido é campeão do 58º Festival de Parintins e conquista 33º título

O Boi-Bumbá Garantido brilhou na arena do Bumbódromo e foi consagrado campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins. Com essa conquista, o boi vermelho e branco celebra seu 33º título, reforçando sua trajetória vitoriosa na disputa cultural mais emblemática da Amazônia.

Guiado pelo projeto temático “Boi do Povo, Boi do Povão”, o Garantido encantou público e jurados ao longo das três noites de apresentações, emocionando com enredos que exaltaram as raízes amazônicas, a força das tradições populares e o orgulho nacional.

Na primeira noite, o espetáculo “O Ecoar das Vozes da Floresta” destacou a diversidade dos povos da Amazônia. Entre os momentos de maior impacto, estiveram a Lenda Amazônica “Tapyra’yawara” e o Ritual Indígena “Moyngo, A Iniciação Maragareum”, que encerrou a apresentação de forma arrebatadora.

No sábado (28), a segunda noite trouxe o tema “Garantido, Patrimônio do Povo”, celebrando as matrizes culturais populares, indígenas e afro-brasileiras. A abertura apoteótica e a vibração da galera vermelha e branca marcaram a apresentação. O Ritual Indígena “Ajié”, item 4, com destaque para Adriano Paquetá no papel de Pajé (item 12), foi um dos pontos altos da noite.

Encerrando a maratona cultural, a terceira noite levou à arena o tema “Garantido, Boi do Brasil”, consolidando o projeto artístico de 2025. Com uma apresentação coesa e impactante, o boi da Baixa do São José garantiu a vitória, reafirmando sua força, identidade e tradição no maior festival folclórico da Amazônia.