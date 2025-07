Tefé realiza a primeira cirurgia por histeroscopia no município

Um marco histórico para a saúde feminina foi registrado em Tefé nesta semana: a primeira cirurgia por histeroscopia realizada no município. O procedimento, considerado minimamente invasivo, permite o diagnóstico e o tratamento de alterações intrauterinas com maior segurança, precisão e tempo reduzido de recuperação para as pacientes.

A iniciativa representa um avanço significativo na área da ginecologia local, elevando o padrão de atendimento oferecido e proporcionando às mulheres tefeenses acesso a tecnologias médicas modernas sem a necessidade de deslocamento para outras cidades.

A realização do procedimento foi possível graças ao empenho e à qualificação de uma equipe multidisciplinar.

*Com informações da assessoria