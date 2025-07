Capacitação na Selva: Exército Brasileiro e UFAM fortalecem integração na faixa de fronteira

Fortalecendo a presença do Estado e promovendo a integração com a sociedade civil organizada, o Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de Infantaria de Selva (CFSol/8º BIS) realizou, entre os dias 25 e 27 de junho, o Estágio de Adaptação à Selva (EASL) voltado a professores e alunos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A atividade reforçou o compromisso do Exército Brasileiro com a valorização do conhecimento, da cooperação e do preparo para os desafios do ambiente amazônico.

Durante o estágio, os participantes foram instruídos em técnicas de sobrevivência na selva, incluindo orientação, obtenção de água e fogo, construção de abrigos com palha, além de métodos de extração e consumo de alimentos vegetais e animais. A iniciativa evidencia o papel estratégico do CFSol/8º BIS como vetor de integração nacional, defesa da soberania e união de esforços com instituições acadêmicas na Amazônia Ocidental.

*Com informações da assessoria