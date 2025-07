O Asfalta Tefé não para: continua a todo vapor nas ruas da cidade

Tefé segue firme com o maior programa de pavimentação da história do município. As frentes de trabalho do projeto Asfalta Tefé continuam avançando em diferentes bairros, garantindo ruas mais seguras, acessíveis e dignas para a população.

Novas vias estão sendo preparadas e outras já recebem a aplicação da camada asfáltica, beneficiando diretamente motoristas, pedestres, comerciantes e moradores.

E as obras seguem com força total: nesta segunda-feira, 07 de julho, novos insumos chegaram ao município, o que garantirá a continuidade da pavimentação em mais 7 a 8 quilômetros de vias urbanas.

Confira as ruas que foram e que estão recebendo pavimentação asfáltica:

BAIRRO CENTRO

• Rua Daniel Sevalho

• Rua Hermes Tupinambá

• Rua São Pedro

• Travessa Lucas Pereira Filho

BAIRRO SÃO JOÃO

• Rua Bom Jardim

BAIRRO MUTIRÃO

• Rua Tamoana

BAIRRO JERUSALÉM

• Rua Bom Jesus

• Rua Nazaré

• Rua Arimatéia

• Rua Santa Rita

• Rua Cesareia

• Rua Jericó

• Rua Rouxinol

BAIRRO SÃO RAIMUNDO

• Rua Antônio Lisboa

BAIRRO SANTA TEREZA

• Rua Campinas

BAIRRO MONTE CASTELO

• Rua Raimundo Pires

• Rua Nova I

• Rua Nova II

BAIRRO JURUÁ

• Rua 15 de Junho

• Rua 1º de Maio

• Rua Armando Barros

• Rua Barão do Rio Branco

• Rua Diogo Torres

• Rua Antídio Façanha

Cada metro asfaltado representa mais mobilidade, segurança e dignidade para os tefeenses. Em cada bairro por onde passa, o Asfalta Tefé transforma o cenário urbano, valoriza os imóveis e melhora a qualidade de vida.

A equipe técnica da Secretaria de Obras atua com planejamento e responsabilidade, garantindo que cada rua receba o tratamento adequado, da base ao acabamento final.

O compromisso com a infraestrutura é prioridade da atual gestão. Com obras que alcançam todas as regiões do município, o projeto reforça o cuidado com o bem-estar da população.

*Com informações da assessoria