  • 10 novembro, 2025
  • 23:01
fiction
Através de parcerias, Nicson Marreira garante pavimentação e melhorias nos bairros Jerusalém, Fonte Boa e São João

Foto Reprodução instagram
O município de Tefé, localizado no interior do Amazonas, avança em mais uma etapa importante de desenvolvimento urbano com a assinatura do convênio que garante a pavimentação dos bairros Jerusalém, Fonte Boa e São João. A iniciativa representa um marco para a infraestrutura local, com foco em melhorar a mobilidade, garantir mais segurança e proporcionar mais qualidade de vida à população tefeense.

O convênio foi viabilizado por meio da parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Tefé.

O deputado estadual Carlinhos Bessa também tem papel decisivo nessa conquista, atuando lado a lado com a gestão municipal para destravar recursos e garantir que o projeto avance com agilidade.

“Essa é uma grande conquista para a nossa cidade. Com o apoio do governador Wilson Lima e do deputado Carlinhos Bessa, estamos transformando Tefé em um lugar cada vez melhor para se viver”, destacou a Prefeitura, em nota oficial.

A obra de pavimentação dos bairros contemplados simboliza o compromisso conjunto entre governo estadual e municipal com o desenvolvimento sustentável de Tefé, reforçando a importância de investimentos contínuos em infraestrutura para o crescimento ordenado e a valorização das comunidades locais.

