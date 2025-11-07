VÍDEO: Casal é executado a tiros dentro de embarcação após suspeita de tráfico de drogas em Tefé

Na manhã desta sexta-feira (7), um casal identificado como Thaysa Queiroz Soares, de 32 anos, e Jânio Alves Bezerra Júnior, de 23, foi encontrado morto dentro de uma embarcação no município de Tefé, interior do Amazonas. Os corpos foram localizados nas proximidades do lago Tefé atras da Universidade Paulista (Unip), com marcas de disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas apresentavam perfurações na cabeça, e o homem foi encontrado com as mãos amarradas com uma braçadeira plástica, o que reforça a hipótese de execução.

Testemunhas relataram que o casal estava sendo transportado por um catraieiro após chegar de outro barco no porto do Aedra. Durante o trajeto até o porto MG, onde supostamente iriam buscar uma terceira pessoa, três homens armados interceptaram a lancha e atiraram diversas vezes contra as vítimas. O piloto conseguiu se salvar ao se jogar na água para escapar dos disparos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate, conduzindo as vítimas ao Hospital Regional de Tefé, onde o óbito foi confirmado.

Segundo o major André Rocha, da Polícia Militar, há indícios de que o casal estava envolvido com o tráfico de drogas na região.

As circunstâncias das mortes, a motivação e a identificação dos autores dos disparos serão investigadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Veja vídeo: