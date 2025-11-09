Avião desaparece entre Tefé e Atalaia do Norte “Corpos são encontrados e destroços localizados”

Dois corpos foram localizados nesta sexta-feira (7) após a queda do avião que desapareceu em 31 de outubro, quando decolou de Tefé com destino a Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

O contato com a torre de controle foi perdido logo após a decolagem e o desaparecimento só foi comunicado oficialmente no dia 4 de novembro, quando o Esquadrão Pelicano da Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou buscas na região.Após cerca de uma semana de buscas em uma área de difícil acesso e densa floresta da Amazônia, os destroços da aeronave foram localizados no dia 7 de novembro, em uma área próxima ao rio Ituí.

A FAB confirmou que na aeronave estavam dois pilotos, identificados como Clemilson Duarte, de 43 anos, e Matheus de Sena Silva, de 29 anos, ambos encontrados mortos nos destroços. Um dos irmãos de Clemilson confirmou a perda nas redes sociais, recebendo muitas mensagens de solidariedade.As operações de busca e resgate envolveram o Esquadrão Pelicano, que localizou os destroços com uma aeronave SC-105, e um helicóptero H-60 do Exército Brasileiro foi usado para realizar a remoção dos corpos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas também apoiou as buscas, fornecendo equipamentos e reforçando as operações na região. Os corpos foram levados ao aeroporto internacional de Tabatinga para reconhecimento em hospital local.Até o momento, ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre o modelo da aeronave, as causas do acidente, ou a localização exata do local da queda, fato que torna a investigação mais desafiadora devido à vegetação muito densa e isolamento da região amazônica.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) será o órgão responsável pela apuração das causas do acidente.Esse acidente representa uma grande perda para as famílias dos pilotos e para as comunidades locais, que agora enfrentam o difícil processo de luto. A operação de busca foi complexa pela região remota e pela extensão da floresta, mostrando o desafio das forças brasileiras em fazer resgates em áreas tão inacessíveis e hostis.

*Com informações A Repórter