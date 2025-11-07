Benjamin Constant recebe novo sistema de abastecimento de água e iluminação pública em LED

Em cumprimento de agenda na região do Alto Solimões, o governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira (06/11), um sistema simplificado de abastecimento do Projeto Água Boa, na comunidade Indígena Novo Porto Lima, zona rural da cidade de Benjamin Constant. Na região, Wilson Lima também inaugurou a iluminação pública de LED na sede do município e assinou convênio para construção de uma ponte que liga a zona urbana da cidade à comunidade Filadélfia.

Com o projeto Água Boa, 70 famílias e cerca de 340 pessoas da comunidade serão beneficiadas com acesso à água tratada e de qualidade, promovendo mais saúde e qualidade de vida. “O Estado está vindo aqui para estender a mão para o povo de Benjamin Constant. É assim tem sido desde 2019. Eu vim aqui para reforçar o compromisso que o nosso Governo tem com o povo do interior. Nós ainda temos um caminho longo pela frente, mas é preciso que nós continuemos insistindo e acreditando. É por isso que estou hoje no Alto Solimões”, declarou o governador.

Lançando em 2019, o projeto Água Boa tem como objetivo de implantar sistemas simplificados de captação, tratamento, reservação e distribuição de água superficial em áreas próximas a mananciais, igarapés e lagos, e, garante que 100% da água fornecida atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, assegurando abastecimento seguro e sustentável para comunidades rurais e indígenas.

Até o momento, já foram implantados 51 sistemas em 44 comunidades de 15 municípios, beneficiando mais de 5.300 famílias. Além de levar água de qualidade, o projeto contribui diretamente para a redução da mortalidade infantil e para a melhoria das condições sanitárias e de saúde pública nas regiões mais distantes do estado.

Essas ações integram a estratégia do Governo do Amazonas de promover dignidade e bem-estar às populações mais vulneráveis, por meio de investimentos contínuos em infraestrutura de saneamento básico, especialmente em períodos críticos de cheia e estiagem dos rios.

Fotos: Diego Peres e Mauro Neto/Secom

Ilumina+ Amazonas

Pelo programa Ilumina+ Amazonas, foram implantados 1.696 pontos de LED em Benjamin Constant, beneficiando a sede da cidade e mais três comunidades, com investimentos de R$ 3,7 milhões.

Já Tabatinga, recebeu mais de 4 mil modernas luminárias de LED, beneficiando a sede e seis comunidades, com recursos de R$ 9,3 milhões. O Programa Ilumina+ Amazonas já alcançou os 61 municípios do interior e mais 245 comunidades rurais e indígenas, com implantação de 115,6 mil pontos de LED, tornando o Amazonas o primeiro estado com iluminação pública 100% sustentável.

Ponte

Foto: Diego Peres e Mauro Neto/Secom

Durante agenda em Benjamin, o governador Wilson Lima também assinou convênio para construção de uma ponte que liga a sede da cidade à comunidade Filadélfia. Com investimento de R$ 5 milhões, a estrutura terá 17 metros de comprimento e será construída com sistema misto de concreto e aço, incluindo um trecho em concreto armado, o que garantirá maior resistência, durabilidade e estabilidade.

A obra vai promover a integração entre as comunidades, facilitar o escoamento da produção regional e assegurar melhores condições de mobilidade e segurança para a população local. As ações são executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Asfalta Amazonas

Fotos: Diego Peres e Mauro Neto/Secom

Benjamin Constant também recebe obras de recuperação viária pelo Programa Asfalta Amazonas. Os serviços contemplam recapeamento asfáltico, construção de calçadas, meio-fio e sarjeta. As atividades abrangem 22 ruas, totalizando 9,56 quilômetros de extensão, com investimentos de convênio que prevê R$ 10 milhões do estado e R$ 237,3 mil de contrapartida do município.

O Programa Asfalta Amazonas já atende 33 municípios. Tem obras em andamento em 19 deles, por meio de convênios com as prefeituras. Em outros quatro municípios – Boa Vista do Ramos, Novo Aripuanã e Apuí, os serviços estão sendo executados diretamente pelo Governo do Estado.