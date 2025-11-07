Tefé recebe 2ª edição do torneio de jogos de tabuleiros analógicos ‘Jogatech’

Fortalecer a cultura científica e a socialização por meio dos jogos de tabuleiro, estimulando o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e a criatividade são os objetivos da segunda edição do “JogaTech: Inovação e Competitividade em Jogos de Tabuleiro Analógico”, apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

O evento amparado via Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas (POP CT&I), edital nº 003/2025, ocorrerá de 10 a 14 de novembro, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), localizada na Rua Campinas, nº 26, bairro Santa Teresa, em Tefé (distante a 523 quilômetros de Manaus).

A abertura do evento será às 19h, do dia 10 de novembro, e as competições ocorrerão entre os dias 11 e 14 de novembro, nos turnos matutino, a partir das 7h30, e vespertino a partir das 13h30.

O pesquisador, professor de robótica da prefeitura de Tefé e coordenador do evento, Jessé Gama de Lima, explica que o II JogaTech é destinado a estudantes, professores e entusiastas de jogos. A estimativa é de 226 competidores, com faixa etária entre 14 a 60 anos, além de público visitante e participantes de oficinas de RPG. A segunda edição do Jogatech também contará com uma brinquedoteca.

“A expectativa é que o evento estimule o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e a criatividade. Queremos consolidar Tefé como um polo regional de inovação e aprendizado colaborativo”, explicou.

II Jogatech

O Jogatech é um torneio de jogos de tabuleiros analógicos, onde entusiastas e jogadores participarão de torneios de tabuleiros: Xadrez, Catan, 7 Wonders, Terraforming Mars, CO2: Segunda Chance, Pandemic- Reino de Cthulhu, Zombicide- Undead or Alive e Azul.

A iniciativa também marca a consolidação do Clube JogaTech, criado após o sucesso da primeira edição, e que conta com encontros semanais na Sedecti em Tefé, incentivando o uso dos jogos analógicos como ferramentas educativas e de socialização.

Foto: Arquivo pessoal do pesquisador Jessé Gama de Lima

Apoio da Fapeam

Para Jessé Gama, o apoio da Fapeam é essencial para o fortalecimento de ações voltadas à popularização da Ciência no interior do Amazonas.

“Por meio do apoio da Fundação, o II JogaTech ganha estrutura, visibilidade e impacto social, ampliando o alcance da educação científica de forma lúdica, criativa e acessível”, concluiu.

POP CT&I

O Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I) tem como objetivo fomentar a realização de ações e eventos de popularização científica, em formatos presencial, virtual ou híbrido, com ênfase nas atividades desenvolvidas no interior do Amazonas.

Por meio do financiamento à produção e à distribuição de materiais educativos, o programa contribui para democratizar o acesso ao conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), fortalecer a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia 2025 e consolidar a Política Pública de CT&I do Estado.

Eventos científicos da Fapeam

A agenda de eventos científicos do segundo semestre de 2025, apoiados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, pode ser acessada em: https://www.fapeam.am.gov.br/programacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-apoiados-pela-fapeam/