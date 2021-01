Conheça o secretariado de Nicson Marreira, prefeito de Tefé

Empossados no dia 1º de janeiro, após cerimônia de posse do prefeito eleito Nicson Marreira e vice Preto Veloso, os nomes que compõem o secretariado foram divulgados pela Secretaria de Administração Planejamento e Finanças.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças: WALAX SANDRO RODRIGUES

Secretaria Municipal de Governo: CRISTIANO GONÇALVES PIRES

Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Cultura: MARCUS LUCIO DE SOUZA

Secretaria Municipal de Saúde: LECITA MARREIRA DE LIMA BARROS

Secretaria Municipal de Assistência Social: GRACE KELLY GONÇALVES BARBOSA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Conservação: EGNALDO DA CRUZ RODRIGUES

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras: ANTERO MIRANDA DE ABREU

Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Sustentável: ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS

Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação: DANIEL SACHA CAMINHA BESERRA

Procuradoria Geral do Município: JÉSSICA THAYS DO NASCIMENTO

Controladoria Geral do Município: ADRIEL LOPES MOTA

Diretor Presidente do SAAE: MANOEL ULAMY BENCHIMOL DE ALMEIDA

Diretor Presidente do IMTRANS: ANTONIO DA SILVA MELO

SECRETARIAS EXECUTIVAS

Secretaria Executiva de Planejamento: ALEX CHANG JIN TARNG

Secretaria Executiva de Administração: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA PINHEIRO

Secretaria Executiva de Turismo: ARTUR DE SOUZA FONSECA

Secretaria Executiva de Esporte> JOSUÉ SANTOS DANTAS

Secretaria Executiva de Cultura: SANDRA CRISTINA MELO DO

NASCIMENTO

Secretaria Executiva de Comunicação: JAKSON MARINHO DA ROCHA

SUBSECRETARIAS

Subsecretaria Municipal de Educação e Esporte e Cultura: SÔNIA MARIA PEREIRA SOLART

Subsecretaria Municipal de Saúde: TOSKA JUVITA NONATO ALVES

Subsecretaria Municipal de Assistência Social: IVONE MOTA DE BRITO

Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Conservação: KEYLA MARA RODRIGUES DOS SANTOS

Subsecretaria Municipal de Infraestrutura e Obras: GEDIEL DE SOUZA DA SILVA

Subsecretaria Municipal de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Sustentável; RAIMUNDO NONATO GAMA ARAUJO

Subsecretaria Executiva de Esporte: FRANK DE LIMA BRUCE

Subsecretaria Executiva de Turismo: AFRANIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Defesa Civil: REUMANO NERY DA SILVA

Foto: Divulgação